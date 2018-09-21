شاهد.. سيدة تبكي مذيع "العربية" على الهواء

21 سبتمبر 2018 - 12:04 م

بكى الإعلامي علي بريشة، أثناء حواره مع والدة ريحانة جباري الفتاة الإيرانية التي تحولت إلى أيقونة ضحايا الإعدامات في إيران بعد أن أعدمتها السلطات عام 2014.

وكانت والدة الضحية تحكي قصتها خلال لقائها ببرنامج "صناعة الموت"، المذاع على قناة العربية، قائلة :" ريحانة كم كانت جميلة وتحبها.

و أضافت: "لدي منها 1000 رسالة، إنها قصة حياتها"، وعرضت بعض الصور على "بريشة"، مقدم البرنامج الذي لم يتمالك دموعه.

وأعدمت السلطات الإيرانية الشابة "ريحانة"، عام 2014 لأنها دافعت عن نفسها ضد رجل أمن حاول اغتصابها.

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