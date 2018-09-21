البنوك المركزية تنتصر على الدولار

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اتخذت البنوك المركزية في السوق الناشئة إجراءات لتحقيق استقرار عملاتها جاء ذلك مع انحسار مخاوف الحرب التجارية مما دفع اليورو إلى مستوى 1.18 دولار للمرة الأولى في أكثر من 3 أشهر.

أدي هذا إلى انخفاض سعر الدولار مقابل معظم العملات المنافسة له في السوق باستثناء العملة البريطانية بسبب الإقبال على شراء الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر، حيث عززت زيادة قوة سوق الأسهم وارتفاع العائد على السندات الإقبال على، وفق "رويترز".

وفي التعاملات المبكرة، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 93.82، وهو أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر واتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل فبراير.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 % إلى 1.18 دولار لتصل مكاسبها هذا الأسبوع إلى نحو 1.5%، كما قفز الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ليصل الى 0.7297 دولار أمريكي.

وكان الجنيه الإسترليني الخاسر الوحيد أمام الدولار، حيث تراجع بنسبة 0.4% إلى 1.3217 دولار أمريكي بفعل مخاوف الانفصال البريطاني.



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