مذبحة أسرية جديدة في الحوامدية ومقتل 3 أفراد

21 سبتمبر 2018 - 12:53 م

أقدم عامل على قتل 3 أفراد من أسرته وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات تتعلق بالميراث وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، تحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، يفيد بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق النار عليهم.

وتبين أن مزارع أطلق النار وقتل جدته، وزوجة عمه، وابنة عمه، كما أصاب عمه، واثنين من بنات عمه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



