  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:27 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

أول تعليق من "كلوب" على أزمة "صلاح" مع الريدز

قتل (تعبيرية)

سر مذبحة الحوامدية

ضريبة علي حضور حفل الزفاف

ضريبة على حضور حفل الزفاف

ترمب يأمل بجدار عازل يقطع 11 دولة بإفريقيا

ترمب يأمل بجدار عازل يقطع 11 دولة بإفريقيا

محمد صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي غدًا

وزيرة الصحة

فيديو يرصد اشتباك "حساسين" ووزيرة الصحة داخل البرلمان

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك المركزية تنتصر على الدولار

البرادعي

"البرادعي" يوجه 3 أسئلة لـ"ترامب"

خطيئة ارتكتبتها قنوات الإخوان

خطيئة ارتكبتها قنوات الإخوان

النجم الساطع

رماية بالذخيرة الحية في المرحلة النهائية لتدريب "النجم الساطع"

مذبحة أسرية جديدة في الحوامدية ومقتل 3 أفراد

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

شاهد.. بوتين يستعرض مهاراته فى الرماية ببندقية كلاشنيكوف

#

سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

#

مقتل 15 مدنيًا في قصف للنظام السوري على درعا

#

ارتفاع الأسعار يفقد دخل المواطن 30% من قوته الشرائية

قتل

جريمة قتل

الميراث

مذبحة اسرية

قتل الاعمام

أقدم عامل على قتل 3 أفراد من أسرته وإصابة 3 آخرين بسبب خلافات تتعلق بالميراث وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، تحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات للمقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، يفيد بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بإطلاق النار عليهم.

وتبين أن مزارع أطلق النار وقتل جدته، وزوجة عمه، وابنة عمه، كما أصاب عمه، واثنين من بنات عمه، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا مجزرة الحوامدية
» النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمحادثات مصريه لمنع الهجرة
» شاهد.. طقس شيعي أكبر من الخيال
» مؤتمر صحفي بـ«الأهلي» للحديث عن مباراة حورويا الغيني
» نائب يقترح زيادة ضريبة 10% على الشقق المغلقة
» حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان
» بالفيديو.. معركة شرسة بين الأسد ومجموعة من الضباع
» "الجونة" يستحدث جائزة باسم عمر الشريف
» المبشرون بالعودة لتشكيل الزمالك
» محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات
» شاهد.. سيدة تبكي مذيع "العربية" على الهواء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية