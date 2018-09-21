فرحات: 3 حالات قانونية تثبت الفساد السياسي

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الفساد

القانون

فيس بوك

نور فرحات

استعرض الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، الحالات والقواعد القانونية المتعلقة بجرائم الفساد السياسي متضمنة في القانون رقم 131 لسنة 2011 والذى لم يطبق حتى الآن، وجعلت المادة الرابعة منه النيابة العامة جهة الاختصاص بالتحقيق بناء على بلاغ يقدم لها أو من تلقاء نفسها، ومضمون الجرائم والتدابير والعقوبات حددها القانون 173 لسنة 1953 ، وأول هذه القواعد أن  كل عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين.

وأضاف "فرحات"، خلال مقاله الذى نشره على "فيس بوك"، تحت عنوان "الفساد المسكوت عنه"، مستكملا عرض حالات الفساد السياسي: "ومن القواعد أيضا، أن استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من اية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة او مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة او وظيفة او منصب فى الهيئات العامة أو اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، فضلا عن  استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى السوق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير".


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