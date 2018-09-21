  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:24 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

أول تعليق من "كلوب" على أزمة "صلاح" مع الريدز

قتل (تعبيرية)

سر مذبحة الحوامدية

ضريبة علي حضور حفل الزفاف

ضريبة على حضور حفل الزفاف

ترمب يأمل بجدار عازل يقطع 11 دولة بإفريقيا

ترمب يأمل بجدار عازل يقطع 11 دولة بإفريقيا

محمد صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي غدًا

وزيرة الصحة

فيديو يرصد اشتباك "حساسين" ووزيرة الصحة داخل البرلمان

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك المركزية تنتصر على الدولار

البرادعي

"البرادعي" يوجه 3 أسئلة لـ"ترامب"

خطيئة ارتكتبتها قنوات الإخوان

خطيئة ارتكبتها قنوات الإخوان

النجم الساطع

رماية بالذخيرة الحية في المرحلة النهائية لتدريب "النجم الساطع"

شاهد..

فيديو يرصد اشتباك "حساسين" ووزيرة الصحة داخل البرلمان

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فيديو يوضح شكل عجلات الطائرة عند نزولها

#

خناقة برلماني مع وزيرة الصحة بسبب أزمة ديرب نجم

#

شاهد .. أول رد من صلاح على صدمة مباراة "سان جيرمان"

#

بالفيديو.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مستشفى ترعب المرضى

البرلمان

الصحة

العاصمة

ديرب نجم

حساسين

عرض سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، مقطع فيديو يرصد اشتباكه مع وزيرة الصحة أثناء جلسة أزمة ديرب نجم بالبرلمان.

وقال "حساسين"، خلال برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، معقبًا علي الفيديو، "ولما نكون قدام كارثة ويموت 3 لازم نحاسب الوزيرة، سيادة الوزيرة مكنش عاجبها الكلام، وقالت متعممش، وتلقي علينا تهما جزافا، ومش مفروض الوزيرة تزعل".

وأضاف: "قولتلها يا سيادة الوزيرة أنا ببوس أيد الدكاترة عشان يعالجوا المواطنين، في النهاية وزيرة الصحة لازم تعرف أي كارثة مش هتشيلها لوحدها، ومش عايزين نسمح لحد يزايد على ما يحدث في مصر، وبقول للوزيرة متزعليش يا معالي الوزيرة".

وقدم "حساسين"، اعتذارًا لوزيرة الصحة، قائلا: "يا ست الكل متزعليش، ايدينا في أيد بعض"

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا مجزرة الحوامدية
» النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمحادثات مصريه لمنع الهجرة
» شاهد.. طقس شيعي أكبر من الخيال
» مؤتمر صحفي بـ«الأهلي» للحديث عن مباراة حورويا الغيني
» نائب يقترح زيادة ضريبة 10% على الشقق المغلقة
» حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان
» بالفيديو.. معركة شرسة بين الأسد ومجموعة من الضباع
» "الجونة" يستحدث جائزة باسم عمر الشريف
» المبشرون بالعودة لتشكيل الزمالك
» محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات
» شاهد.. سيدة تبكي مذيع "العربية" على الهواء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية