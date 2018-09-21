فيديو يرصد اشتباك "حساسين" ووزيرة الصحة داخل البرلمان

21 سبتمبر 2018 - 01:04 م

عرض سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، مقطع فيديو يرصد اشتباكه مع وزيرة الصحة أثناء جلسة أزمة ديرب نجم بالبرلمان.

وقال "حساسين"، خلال برنامجه "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، معقبًا علي الفيديو، "ولما نكون قدام كارثة ويموت 3 لازم نحاسب الوزيرة، سيادة الوزيرة مكنش عاجبها الكلام، وقالت متعممش، وتلقي علينا تهما جزافا، ومش مفروض الوزيرة تزعل".

وأضاف: "قولتلها يا سيادة الوزيرة أنا ببوس أيد الدكاترة عشان يعالجوا المواطنين، في النهاية وزيرة الصحة لازم تعرف أي كارثة مش هتشيلها لوحدها، ومش عايزين نسمح لحد يزايد على ما يحدث في مصر، وبقول للوزيرة متزعليش يا معالي الوزيرة".

وقدم "حساسين"، اعتذارًا لوزيرة الصحة، قائلا: "يا ست الكل متزعليش، ايدينا في أيد بعض"

شاهد الفيديو..