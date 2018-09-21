رماية بالذخيرة الحية في المرحلة النهائية لتدريب "النجم الساطع"

21 سبتمبر 2018 - 01:05 م

اختتمت فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2018" والذي تم تنفيذه بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية للعام الثانى على التوالى فى الفترة من من 8 إلى 20 سبتمبر الجارى بمشاركة قوات كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأجنبية و(16) دولة أخرى بصفة مراقب.

وقد تضمن التدريب الذى يُعد من أكبر التدريبات التى تشهدها المنطقة العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءًا من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية فى ختام الفعاليات، واشتمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

كذلك تنفيذ عناصر من القوات البحرية تدريبات مشتركة شملت مكافحة التهديدات غير النمطية التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر، وفى نفس السياق شاركت عناصر من القوات الخاصة البحرية فى تنفيذ تدريبات على واقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبى للمصابين، كذلك التدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام وأعمال النسف والتدمير تحت الماء وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر والتدريب العملى على تحييد الألغام بمختلف أنواعها، كذلك تنفيذ عناصر القوات الجوية لطلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى والتزود بالوقود فى الجو، كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام.

كما تناولت تدريبات "النجم الساطع 2018" هذا العام موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية .

وقد شهدت مراحل التدريب العديد من الجولات التفقدية لقادة القوات المسلحة من مصر والولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على مدى الاستعداد التدريبي والقتالي للعناصر المشاركة فى التدريب والتى أظهرت الأهمية الكبرى للتدريب منها الجولة التفقدية التى قام بها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لعدد من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية والتى نفذتها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التدريب، كذلك حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل الرئيسية للتدريب والتى نفذت بها القوات عملية مشتركة لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية ، فضلاً عن زيارة الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية التى تفقد خلالها القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية بقاعدة محمد نجيب العسكرية والتى أشاد فيها بالجهد المبذول والإعداد الجيد لاستضافة التدريب، كذلك تفقد الفريق مايكل جاريت قائد القوات البرية للقيادة المركزية الأمريكية لمركز القيادة المشترك للتدريب ومركز المباريات الحربية والذى يدار من خلاله مشروع مراكز قيادة بحرى جوى مشترك cpx .

كما تضمنت الفعاليات عقد ندوة لكبار القادة للدول المشاركة فى التدريب تناول مناقشة موضوعات الإرهاب العالمى والهجرة غير الشرعية.

وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة FTX بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة ، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوى ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعدو كما قامت الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ أعمال القصف المدفعى ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية ، كما تم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة لكل من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى للاشتباك مع الأهداف الجوية واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة .

ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل المشترك فى تعاون كامل لتحقيق الأهداف التدريبية فى الوقت والمكان المحددين.

يأتى التدريب استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والعديد من الدول العربية والأجنبية وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية مع الدول الصديقة.



