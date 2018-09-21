رؤساء المدن يتابعون معارض المدارس وصيانتها في المنيا

21 سبتمبر 2018 - 01:23 م

تفقد مدحت القاضى رئيس مركز سمالوط بالمنيا، معرض الأدوات المدرسية والذي يضم مجموعة متنوعة من الأدوات المدرسية والمستلزمات والزى المدرسي بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المركز.

وتساءل عن مدى توافر كل ما هو مطلوب من مستلزمات الطلبة والخاصة بدخول المدارس من ملابس وشنط واحذية والأدوات المكتبية بسعر الجملة حتى تكون فى استطاعة المواطن، موضحا أن الهدف الأساسى من إقامة المعرض تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن المنياوي.

هذا وتستمر المعارض في تقديم وعرض المنتجات والسلع الخاصة بالمدارس للمواطنين حتى بداية العام الدراسي الجديد لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق واستغلالهم للمواسم التي بها إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء المنتجات لسد احتياجاتهم.

من جانب آخر تتفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، مدرستى الحسانية الابتدائية ، والبربا الإعدادية ، يرافقه أحمد عبد الحميد مدير الإدارة التعليمية بابوقرقاص للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث النظافة العامة من الداخل والخارج وحالة المباني والأسوار والنوافذ ودورات المياه والفناء والمقاعد الخشبية، ومدى كفاءة المرافق العامة بها من كهرباء ومياه شرب ، والتأكد من وصول الكتب المدرسية.

قال رئيس المركز، إن اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، شدد على المرور على المدارس على مستوى كل مركز والقرى التابعة له للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وحصر الاحتياجات والمستلزمات بكل مدرسة لتوفيرها خلال أقرب وقت ممكن ضماناً لتقديم خدمة تعليمية لتليق بأبنائنا الطلاب والارتقاء بالمنظومة التعليمية .