  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:26 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

أول تعليق من "كلوب" على أزمة "صلاح" مع الريدز

قتل (تعبيرية)

سر مذبحة الحوامدية

ضريبة علي حضور حفل الزفاف

ضريبة على حضور حفل الزفاف

ترمب يأمل بجدار عازل يقطع 11 دولة بإفريقيا

ترمب يأمل بجدار عازل يقطع 11 دولة بإفريقيا

محمد صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي غدًا

وزيرة الصحة

فيديو يرصد اشتباك "حساسين" ووزيرة الصحة داخل البرلمان

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

البنوك المركزية تنتصر على الدولار

البرادعي

"البرادعي" يوجه 3 أسئلة لـ"ترامب"

خطيئة ارتكتبتها قنوات الإخوان

خطيئة ارتكبتها قنوات الإخوان

النجم الساطع

رماية بالذخيرة الحية في المرحلة النهائية لتدريب "النجم الساطع"

حملات تفتيشية على المدارس في سفاجا قبل العام الدراسي الجديد

قبلي وبحري

صور تفقد المدارس
صور تفقد المدارس

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

كاريكاتير اليوم من «المصريون»

#

أسعار الأدوات المدرسية.. نار.. والمصريون: ارحمونا

#

التعليم العالى ترد على منع الاختلاط بالجامعات

#

هديتي القيمة!!

العام

الجديد

سفاجا

الدراسي

مرور سفاجا

قام اللواء محمد منصور شعير رئيس مدينة سفاجا بعمل جولة تفقدية بالمرور على بعض المدارس بالمدينة يرافقه مديرى الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا. 

وابتدأ منصور جولته بالمرور على مدرسة أسامة بن زيد وذلك لمتابعة تجهيزات واستعداد المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث وجه  مديري المدارس بضرورة الانتهاء من صيانة المقاعد الخاصة بالطلاب وكذلك الانتهاء من أعمال صيانة دورات المياه

ثم استكمل جولته بالمرور على مدرسه سفاجا للثانوية بنات وكان في استقباله أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة كما تفقد مدرسة الشهيد سيف الدين إبراهيم الثانوية العسكرية حيث التقى  ببعض الطلاب المتواجدين بالمدرسة أثناء تلقيهم دروس التقوية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث استمع  من هؤلاء الطلاب الى مطالبهم واحتياجاتهم وكذلك تفقد الفناء الخاص بالمدرسة وكذلك غرفة السلاحليك والمكان المخصص للرماية بالمدرسة وبعد ذلك توجه  الى مدرسة سفاجا الثانوية  للصناعات بنات وكذلك مدرسة الزهور الاعدادية ومدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة.

وفى ختام جولته أصدر تعليمات مشددة لجميع مديرى مدارس المدينة والإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لإنهاء الاحتياجات اللازمة بالمدارس والانتهاء من كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج المدارس وأعمال الصيانة العامة بدورات المياه وأعمال تطهير خزانات مياه الشرب وذلك حفاظا على ظهور جميع المدارس بالمظهر الحضارى وحفاظا على سلامة أرواح وعدم تعرضهم الى المخاطر أثناء العملية الدراسية.

كما وجه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بدفع أطقم العمل ببعض المدارس اليوم الجمعة للبدء فى نهو كافة الأعمال المطلوبة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا مجزرة الحوامدية
» النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بمحادثات مصريه لمنع الهجرة
» شاهد.. طقس شيعي أكبر من الخيال
» مؤتمر صحفي بـ«الأهلي» للحديث عن مباراة حورويا الغيني
» نائب يقترح زيادة ضريبة 10% على الشقق المغلقة
» حقيقة انتماء جميل راتب للإخوان
» بالفيديو.. معركة شرسة بين الأسد ومجموعة من الضباع
» "الجونة" يستحدث جائزة باسم عمر الشريف
» المبشرون بالعودة لتشكيل الزمالك
» محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات
» شاهد.. سيدة تبكي مذيع "العربية" على الهواء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    05:58 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية