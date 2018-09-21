حملات تفتيشية على المدارس في سفاجا قبل العام الدراسي الجديد

قام اللواء محمد منصور شعير رئيس مدينة سفاجا بعمل جولة تفقدية بالمرور على بعض المدارس بالمدينة يرافقه مديرى الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
وابتدأ منصور جولته بالمرور على مدرسة أسامة بن زيد وذلك لمتابعة تجهيزات واستعداد المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث وجه مديري المدارس بضرورة الانتهاء من صيانة المقاعد الخاصة بالطلاب وكذلك الانتهاء من أعمال صيانة دورات المياه
ثم استكمل جولته بالمرور على مدرسه سفاجا للثانوية بنات وكان في استقباله أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة كما تفقد مدرسة الشهيد سيف الدين إبراهيم الثانوية العسكرية حيث التقى ببعض الطلاب المتواجدين بالمدرسة أثناء تلقيهم دروس التقوية التابعة لوزارة التربية والتعليم حيث استمع من هؤلاء الطلاب الى مطالبهم واحتياجاتهم وكذلك تفقد الفناء الخاص بالمدرسة وكذلك غرفة السلاحليك والمكان المخصص للرماية بالمدرسة وبعد ذلك توجه الى مدرسة سفاجا الثانوية للصناعات بنات وكذلك مدرسة الزهور الاعدادية ومدرسة الزهراء الابتدائية المشتركة.
وفى ختام جولته أصدر تعليمات مشددة لجميع مديرى مدارس المدينة والإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا لإنهاء الاحتياجات اللازمة بالمدارس والانتهاء من كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج المدارس وأعمال الصيانة العامة بدورات المياه وأعمال تطهير خزانات مياه الشرب وذلك حفاظا على ظهور جميع المدارس بالمظهر الحضارى وحفاظا على سلامة أرواح وعدم تعرضهم الى المخاطر أثناء العملية الدراسية.
كما وجه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بدفع أطقم العمل ببعض المدارس اليوم الجمعة للبدء فى نهو كافة الأعمال المطلوبة.