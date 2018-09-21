حملات تفتيشية على المدارس في سفاجا قبل العام الدراسي الجديد

قام اللواء محمد منصور شعير رئيس مدينة سفاجا بعمل جولة تفقدية بالمرور على بعض المدارس بالمدينة يرافقه مديرى الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وابتدأ منصور جولته بالمرور على مدرسة أسامة بن زيد وذلك لمتابعة تجهيزات واستعداد المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث وجه مديري المدارس بضرورة الانتهاء من صيانة المقاعد الخاصة بالطلاب وكذلك الانتهاء من أعمال صيانة دورات المياه