مصرع وإصابة 11 في تصادم 3 سيارات بالنزهة

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حوادث الطرق

النزهة

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة وأصيب 9 أشخاص فى تصادم 3 سيارات، بطريق جوزيف تيتو بالنزهة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور تم نقل المصابين للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة، فيما تم تسيير حركة الطريق، حيث تسير السيارات بشكل طبيعى.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة بحركة المرور وسط تواجد لرجال المرور فى الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وتسيير السيارات العابرة بالمحاور والكبارى والطرق وسحب أى كثافات مرورية قد تظهر فجأة.



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