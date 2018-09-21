» مؤتمر صحفي بـ«الأهلي» للحديث عن مباراة حورويا الغيني

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يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، مؤتمرًا صحفيًا فى تمام الخامسة والنصف، بحضور كابتن الفريق للحديث عن مباراة فريقه أمام حورويا الغيني، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على ستاد السلام، فى إياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

فيما يعقد المؤتمر الصحفى الخاص بالمدير الفني لفريق حورويا كوناكري الغيني، فى السابعة والنصف مساءً.

فى السياق ذاته يخوض الأهلى مرانه فى السادسة مساءً على ملعب السلام، مع السماح لوسائل الإعلام بحضور المران الختامى قبل المباراة، وفقًا لقواعد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».


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