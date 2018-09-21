"البرادعي" يوجه 3 أسئلة لـ"ترامب"

21 سبتمبر 2018 - 01:45 م

واصل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تهديده الدائم للعرب.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر"، "ترامب للأسف مستمر فى تهديد الدول العربية ومعايرتها أن أمريكا هى التى تحميها وبالتالي يجب أن تنصاع لقراراتها!".

وتابع: "هل هو يفهم أن الاستمرار فى توجيه تلك الإهانات قد يدفع بعض الدول العربية وغيرها فى المستقبل إلى اللجوء إلى أن يكون لهم الرادع الخاص بهم وتداعيات ذلك على الأمن العالمى؟".

وأضاف: "هل يتوقع ترامب أن يفرض عقوبات منفردة على إيران وقدرتها على تصدير النفط بحجة اتفاق لم تخالفه وفى نفس الوقت ينتظر أن يسايره باقى العالم وأن يضخ المزيد من النفط لكى لا يتأثر الاقتصاد العالمى؟".

وواصل "البرادعي" أسئلته لـ"ترامب" قائلًا :"هل لا يتصور أنه قد يكون لباقي دول العالم رؤية مختلفة لمصالحها وكيفية تحقيق السلام؟".



