» نائب يقترح زيادة ضريبة 10% على الشقق المغلقة

21 سبتمبر 2018 - 01:46 م

طالب النائب عبد الكريم زكريا، عن دائرة أبنوب والفتح بأسيوط، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، والذى يقترح من خلاله فرض ضريبة بقيمة 10% على الوحدات السكنية المغلقة من القيمة الإيجارية التى يرفض أصحابها تأجيرها، مؤكدًا أن أصحاب المصالح الشخصية يرفضون المقترح ويهاجمونه.

وأشار "زكريا"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الموافقة على هذا المقترح تعنى توفير مليارات الجنيهات للدولة، وفى الوقت نفسه المساهمة فى حل أزمة السكن، لافتًا إلى أنه يعلم جيدًا أنه لا يجوز فرض ضريبة أو رسوم بدون قانون ولهذا تقدم بهذا المقترح مستهدفًا تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك ملايين الوحدات السكنية المغلقة وفقًا لما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ولابد من الاستفادة منها، أو من القيمة الضريبية التى سيتم تحصيلها لبناء مزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى.