"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي غدًا

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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة مع نظيره ساوثهامبتون على ملعب "آنفيلد"، في الرابعة من عصر الغد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز السابع على التوالى فى جميع المسابقات منذ انطلاقة الموسم الحالى، بعدما سبق وحقق الفوز السادس الأسبوع الماضى أمام توتنهام بثنائية مقابل هدف.

وستكون المرة الأولى منذ موسم 1990 – 1991 التى يتمكن فيها محمد صلاح من تحقيق 7 انتصارات متتالية فى جميع المسابقات منذ بداية الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة خلف تشيلسى صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.



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