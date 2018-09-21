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بريطانية تعترض طائرتين روسيتين اخترقتا المجال الجوي

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مقاتلة روسية "تعترض" طائرة تجسس أميركية
مقاتلة روسية

متابعات- محمد الخرو

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القوات الجوية

وزارة الدفاع البريطانية

مقاتلات

المجال الجوي

اعترضت مقاتلة من طراز "يوروفياتر تايفون" تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية طائرتين روسيتين اقتربتا من المجال الجوي البريطاني.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، لم تكن قاذفات القنابل الروسية طويلة المدى من طراز "توبوليف تى يو-160" تتحدث مع مركز مراقبة الملاحة الجوية، مما جعلها تشكل خطرًا على كل حركات الطيران الأخرى.

وذكرت القوات الجوية الملكية البريطانية أن الطائرات المقاتلة التى تتمركز فى مدينة لوسيماوث فى أسكتلندا اعترضت القاذفات الروسية فوق بحر الشمال على مسافة تتراوح بين 40 و100 ميل بحرى من الساحل، حسبما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وقال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، إن قاذفات القنابل الروسية التى تستكشف المجال الجوى البريطانى هى تذكرة أخرى بالتحدى العسكرى شديد الخطورة الذى تشكله روسيا على بريطانيا اليوم، مؤكدا أن لندن لن تتردد فى مواصلة حماية سمائها من الأعمال العدوانية، لافتًا إلى أن ردود الفعل السريعة من جانب القوات الجوية الملكية تظهر مدى حيوية القوات المسلحة فى حماية بريطانيا.

وفى سياق آخر، أعلن أسطول البحر الأسود الروسى أن الكتيبة الثالثة من منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400 تريومف" التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية بدأت المناوبة القتالية فى منطقة "يفباتوريا" فى القرم.



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