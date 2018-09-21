حماد: هذه أسباب التفاؤل بانتخابات الكونجرس الأمريكي

21 سبتمبر 2018 - 02:19 م

أكد عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفى، أن انتخابات التجديد للكونجرس الأمريكى فى شهر نوفمبر القادم، سيكون لها التأثير الإيجابى على المؤسسات التقدمية، المؤمنة بالسلام العالمى والإخوة الإنسانية، والتعددية، وديمقراطية التشريع واستقلال القضاء، ومبدأ الرقابة والتوازن بين القوى والسلطات بما يمنع تركز القوة فى مكان أو شخص واحد، أو فى جماعة أو طبقة محددة فى الغرب الأورو – أمريكى.

وأضاف "حماد"، خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان "العالم بعد نوفمبر «الأمريكى»، أن من أسباب التفاؤل بالانتخابات القادمة بالكونجرس، أن مجمل التاريخ الأورو – أمريكى منذ عصر التنوير فى القرن الثامن عشر يسير فى اتجاه التقدم، كمصطلح جامع لكل ما ذكرناه توا من مبادئ ومثل، مع البطء أحيانا، أو النكسات فى أحيان أخرى، أو حتى الردة مؤقتا فى أحيان ثالثة.

وتابع الكاتب الصحفى، مفسرًا بعض التساؤلات عن المستقبل الأوروبى بعد انتخابات الكونجرس القادمة: "فهل يعتقد أكثر المتشائمين أنه يمكن أن تعود المجتمعات الأوروبية، والمجتمع الأمريكى إلى قبول مبدأ الاعتقال دون تهمة أو دون محاكمة أو من أصحاب السلطوية، كسياسة منهجية وهل يتصور أحد أن القضاء هناك يمكن أن يأتمر بأوامر الحكام أو أن تزور الانتخابات البرلمانية وفقا لإرادة الرئيس أو حزبه؟! أو أن تصدر التشريعات من البرلمانات بضغطة زر أو اتصال تليفونى من سكرتارية الرؤساء؟ أو هل تستطيع الحكومات الشعبوية الجديدة العصف بحرية التعبير، الإجابة حتما بالنفى لأن هذه هى بالضبط مكتسبات الديمقراطية والتقدم التى أحرزتها، ورسختها تلك المجتمعات، عبر قرون، أريقت فيها أنهار من الدماء، ودمرت خلالها أعداد وكميات هائلة من المرافق والموارد، وقوضت من أجلها أسر وجماعات وطبقات ومجتمعات".