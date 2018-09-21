» النيابة تأمر بتشريح جثث ضحايا مجزرة الحوامدية

21 سبتمبر 2018 - 02:25 م

أمرت النيابة العامة بتشريح جثث 3 ضحايا فى مجزرة الحوامدية فى الجيزة إثر خلافات على الميراث.

كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة الآخرين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وفتحت النيابة تحقيقات المتهم، بعدما وجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.

وكشفت التحريات الأولية أن مزارعًا قتل 3 من أفراد عائلته، وأصاب 3 آخرين بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتبين أن الضحايا هم جدة المتهم، وزوجة عمه، وإبنة عمه، كما أصاب عمه، واثنين من بنات عمه.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة، وتواصل النيابة التحقيق.