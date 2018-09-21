أول تعليق من "كلوب" على أزمة "صلاح" مع الريدز

21 سبتمبر 2018 - 02:40 م

ساند الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة نافياً تراجع مستواه خلال الفترة المقبلة.

وقال يورجن كلوب، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، "فى المباريات الماضية محمد صلاح كان يجيد القيام بأدواره الدفاعية ولا يزال يشكل مصدر خطورة على المنافسين، فى ظل الاعتماد على الهجمات المرتدة، أما بشأن علامات الاستفهام المثارة حول إنهاء اللاعب المصرى للهجمات، فأى لاعب يمكن أن يعانى من سوء الحظ".

وأضاف "أمام توتنهام وباريس سان جيرمان على وجه التحديد قدم محمد صلاح أداءً رائعاً على الصعيد الدفاعى، إنه مستعد للعمل مع الفريق فى هذه اللحظات، هو لا يزال يشكل تهديدًا على الخصوم فى المواقف الهجومية".

وسخر كلوب من منتقدى محمد صلاح بشأن صيامه عن التهديف قائلاً، "محمد صلاح سجل هدفين فى 6 مباريات هذا الموسم مقارنة بـ3 أهداف فى 6 مباريات الموسم الماضى، واو! هذه أزمة.. لقد احتاج إلى الوقت فى الموسم الماضي ونفس الشىء هذا الموسم".

ويتطلع النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، لكسر الصيام التهديفي وتسجيل ثالث أهدافه فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بجانب إنهاء الأزمة التى تعرض لها عقب مباراة باريس سان جيرمان، حيث اتهمه البعض بالانزعاج من هدف فيرمينو أمام الفريق الفرنسى، وتعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ويستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون فى الرابعة عصر غد السبت بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.