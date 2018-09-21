» محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات

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محاكمة

الهجوم على فندق الأهرامات

فندق الاهرمات

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 26 متهمًا، فى اتهامهم بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات وقالت فى أمر الإحالة إنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.


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