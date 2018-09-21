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"دعوة غريبة"..

ضريبة على حضور حفل الزفاف

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ضريبة علي حضور حفل الزفاف
ضريبة علي حضور حفل الزفاف

عبد القادر وحيد ووكالات

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هدية

حفل الزفاف

دعوة غريبة

75 دولالر

عدم ارتداء

تسببت دعوة "غريبة" لحضور حفل زفاف في جدل واسع في الآونة الأخيرة، بعدما اشترطت المسؤولة عن الحفلة على المدعوين لحضور الحفل الالتزام  بقيود صارمة.

كانت الدعوة التي وجهتها المسؤولة عن إقامة حفل الزفاف تشترط الوصول قبل 15 أو 30 دقيقة من بداية العرس حتى يضمن المدعو دخول القاعة ، وفقاً لـ"سكاي نيوز".

كما تشترط القائمة على المدعوين عدم ارتداء الألوان البيضاء والعاجية و"الكريمية"، أما النساء فعليهن أن يلتزمن بتسريحة شعر بسيطة تسمى "ذيل الحصان" أما "الماكياج" فيتوجب ألا يكون كاملا.

ومن الوارد أن تكون مسؤولة الزفاف قد لجأت إلى هذا الإجراء حتى تظل العروس متميزة خلال ليلة العرس ولا تبدو مثل باقي المدعوات.

وتحظر القائمة أيضا  تسجيل مقاطع الفيديو خلال الزفاف، ومنع مشاركة الصور قبل منح إذن بذلك في الوقت المناسب، ويتعين على مستخدمي المنصات الاجتماعية في العرس أن يلتزموا بوسم (هاشتاج) واحد.

وتنبه القائمة إلى أن المدعوين ممنوعون من الحديث إلى العروس، أما دخول الزفاف فيتطلب أخذ هدية يصل سعرها إلى 75 دولارًا على الأقل.

وتحولت الدعوة، التي لم يكشف عن أصحابها، إلى موضوع للسخرية على المنصات الاجتماعية، وقال معلقون إنه لم يتبق للعروس سوى أن تفرض ضريبة على الحاضرين.

ورأى آخرون أن مناسبة إنسانية مثل العرس، حيث يحتفل الناس بتتويج علاقة حب لا يليق بها أن تتحول إلى هذه الأجواء الصارمة.



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