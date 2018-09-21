سر مذبحة الحوامدية

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أظهرت مصادر مطلعة السر وراء قيام مزارع بقتل 3 من عائلته قائلًا إن الخلاف جاء بسبب منزل على مساحة 75 مترًا مكون 3 طوابق.

وأضافت المصادر أن الخلاف وقع منذ عدة أشهر ودخل جميع الأطراف في مشاجرة وعندما تطورت أخرج المزارع فرد خرطوش كان بحوزته، وأطلق الرصاص على جميع أفراد عائلته الموجودين داخل العقار محل النزاع.

والمتوفون هم جدته وزوجة عمه وابنة عمه، وأصيب عمه وابنة عمه وسيدة أخرى.

وبينت المصادر أن المتهم تمكن من الهروب عقب الواقعة لكن مباحث الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث نجحت في القبض عليه بعد وقت قليل، واستجوبه إمام العميد عبدالرحمن أبوضيف رئيس مباحث قطاع مباحث الجيزة والمقدم محمد أبوالقاسم رئيس مباحث الحوامدية واعترف المتهم بتفاصيل جريمته بحسب الوطن.


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