الزيات: موقفان يجب أن يعرفهما عني شباب المحامين

21 سبتمبر 2018 - 03:06 م

عرض منتصر الزيات، محامٍ، والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، موقفين أثرا على مسيرة عمله القانونية وطالب شباب المحامين بضرورة علمهما بهما.

وقال "الزيات"، خلال تدوينته على موقع "فيس بوك"، "الموقف الأول أثناء انتخابات 2011 التي خضتها لأول مرة نقيبًا وكان التنافس فيها محتدما وسط قامات كبيرة من رموز العمل النقابي الذين سبقوني مهنة وعملًا نقابيًا".

وتابع "أثناء ذلك حضرت لمكتبي سيدة فاضلة توكلني في نزاع متداول أمام القضاء بينه وبين طليقها , الذي أقام بصفته عدة قضايا ضدها جنح خيانة أمانة في إيصالات أمانة , وتم تداول هذه الجنح أمام محاكم مختلفة في مدن مختلفة إرهاقا لها إذا الخصم محام !! وهو زميل وهو أيضا محام نقض ومن ثم سيكون له عصبة وعلمت أن ثلاثا من هذه الجنح سيتم تداولها أمام محكمة جنح الإسماعيلية معارضة عن أحكام غيابية حذرني زملائي بالمكتب : أنت في انتخابات وانتخابات شرسة أحوج ما تكون فيها لصوت واحد لا أن تشتت نفسك في خصومة زميل واخترت الضمير وأمانة المهنة وقبلت وكالة السيدة وذهبت في الجلسة المحددة ، ورآني الزملاء المحامين في الإسماعيلية وبمناسبة الانتخابات ظنوا قدومي لمؤتمر ولقاء انتخابي , فعلموا سبب حضوري فامتلأت القاعة بالسادة المحامين ، وقلت للمحكمة أما والله إني في موسم انتخابي وأحوج ما أكون لأصوات المحامين , غير أن الحق أحب إليّ من تقلدي منصب أصل إليه مع صمت ضميري ، وفعلا استجابت المحكمة وقررت تأجيل الدعوى للإعلان بالطلبات ، وكانت المفاجأة حضر الزميل لمكتبي وشرح مبرراته في الخصومة بينه وبين طليقته , وطلب تسوية الموقف وانهينا النزاع بينه وبين طليقته " .

وأضاف المرشح السابق على مقعد النقيب قائلا :" الموقف الثاني أثناء انتخابات 2015 وفيها حادثين : أولهما بينما كنت في جولتي الانتخابية بنقابة بورسعيد وأثناء حديثي مع السادة المحامين اتصلت بي محامية غير مشتغلة من الإسكندرية وقالت إنها الآن في نقابة المحامين بالإسكندرية لتحصل على أورنيك علاج لها وقال لها أحد الموجودين هناك لا تعطي صوتك لمنتصر الزيات لأنه سيحرمك من هذه الخدمة لو جاء نقيبا لأنه ينادي بتنقية الجدول ؟! فسألتني هذه السيدة هل صحيح يا أستاذ ستحرمنا من هذه الخدمة فقلت لها صحيح , وسط احتجاج زملائي وأنصاري في حملتي الانتخابية

والثاني: في مؤتمري الانتخابي الذي عقدته بفندق سونستا قلت سأدافع عن الإخوان المسلمين سواء أعطتني صوتك او لن تعطيني صوتك كل محام يتعرض للظلم أو يتهم في قضية بسبب ارائه سأدافع عنه طالما أنه يحمل بطاقة عضوية نقابة المحامين ويشتغل بالمهنة , في وقت كان مثل هذا الموقف مخاطرة كبيرة وكل الاتهامات التي يوجهها لي منافسي إني أمثل الإخوان في تلك المعركة الانتخابية ".



