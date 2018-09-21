اعتقال 110 من العسكريين في سلاح الجو التركي

21 سبتمبر 2018 - 03:43 م

أصدر المدعي العام في أنقرة أمرًا باعتقال 110 عسكريين من سلاح الجو، للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله جولن، الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 2016.

وقال المكتب إن من بين من صدرت الأوامر باحتجازهم في العملية، التي شملت العاصمة و15 إقليما آخر، ثلاثة برتبة كولونيل، واثنين برتبة لفتنانت كولونيل، وستة برتبة ميجر، وثلاثة برتبة كابتن، مضيفا أن جميعهم في الخدمة.

وتم توقيف 85 منهم قبل الظهر، فيما تتواصل عمليات البحث عن الـ 25 الآخرين.

وتنفذ السلطات التركية حملات اعتقال من آن لآخر، تستهدف أنصار جولن منذ محاولة الانقلاب، التي وقعت في يوليو 2016 وقتل خلالها 250 شخصا، وينفي جولن المقيم في أمريكا ضلوعه في المحاولة.