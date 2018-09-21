ارتفاع عدد ضحايا «غرق عبارة فيكتوريا» إلى 136 قتيلا

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تنزانيا

بحيرة

غرق عبارة

بلغ عدد ضحايا العبارة "إم في نيريري" التي غرقت في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا 136 قتيلا، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي التنزاني، اليوم الجمعة.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية، حيث كانت العبارة الغارقة تقل على متنها نحو 200 شخص، إضافة للبضائع، وهو رقم يفوق بحوالي ضعف حمولتها الأصلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عدد الناجين لم يتجاوز 37 شخصا حتى الآن، وإنه لم يتم العثور على ناجين آخرين منذ استئناف عمليات الإنقاذ صباح اليوم الجمعة.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن غرق السفن غالبا ما يرجع إلى الحمولة الزائدة.


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