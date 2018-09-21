النيابة تنتهي من معاينة مسرح جريمة مجزرة الحوامدية

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النيابة العامة
النيابة العامة

مصطفى صابر

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النيابة العامة

مجزرة الحوامدية

معاينة مسرح الجريمة

انتهت النيابة العامة بجنوب الجيزة، من مناظرة جثث ضحايا مجزرة الحوامدية، والتى راح ضحيتها 3 أشخاص من عائلة واحدة، فضلًا عن معاينة مسرح الجريمة.

تبين من خلال المناظرة، مقتل 3 سيدات، هن جدة المتهم وزوجة عمه وابنة عمه، وأنهم توفوا نتيجة إصابتهم بطلقات نارية من بندقية خرطوش تم تحريزها فى مناطق متفرقة من أجسادهن، وجارى تشريح الجثامين لكتابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثث الضحايا.

كما تبين من خلال معاينة مسرح الجريمة انتشار عدد من فوارغ الطلقات النارية التى أطلقها المتهم على الضحايا، فضلًا عن تناثر قطرات دماء الضحايا بأرضية مسرح الجريمة، وتولى رجال المعمل الجنائى جمع الأدلة الجنائية، لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وفتحت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم بعدما وجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط وعرضه على المعمل الجنائي لفحصه.

ودلت التحريات الأولية أن مزارع قتل 3 من أفراد عائلته، وأصاب 3 آخرين بسبب خلافات متعلقة بالميراث، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتبين أن الضحايا هم جدة المتهم، وزوجة عمه، وإبنة عمه، كما أصاب عمه، واثنين من بنات عمه.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وهو عبارة عن بندقية خرطوش، وأخطر مدير أمن الجيزة، وتواصل النيابة التحقيق.


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