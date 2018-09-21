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«ماي»:

إنكار شرعية استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي «خيانة»

عرب وعالم

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

خالد الشرقاوي

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن إنكار شرعية استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي يعتبر خيانة لثقة الجمهور والشعب.

وأكدت "ماي"، أن عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول صفقة "البريكست" أفضل من التوصل لاتفاق سيئ.

وجددت "ماي" تأكيدها على أن بريطانيا لن تجري استفتاء آخر ولن تسمح لبلادها بالتفكك، مخاطبة الاتحاد الأوروبي، قائلة: "الاستفتاء كان أكبر عملية ديمقراطية قام بها هذا البلد، وإنكار شرعيتها يعتبر خيانة لثقة الجمهور والشعب".

وأضافت، "الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يعرف أنني لن أغير نتيجة الاستفتاء، ولن أتقبل أن يتم تفكيك بلدي".


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