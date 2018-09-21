تركيا تغرم "جوجل" 93 مليون ليرة

21 سبتمبر 2018 - 04:00 م

قررت مؤسسة المنافسة، التابعة لوزارة التجارة والجمارك التركية، تغريم "جوجل" 93 مليون ليرة (نحو 15 مليون دولار) لانتهاكها قانون التنافس.

ونشر بيان على موقع المؤسسة التركية، على شبكة الإنترنت، الخميس، أن التحقيقات أظهرت انتهاك "جوجل"، لبنود اتفاق أبرمته مع منتجي الأجهزة، لتوزيع تطبيقات الهواتف المتنقلة.

وأضاف البيان، أن المؤسسة قررت تغريم شركة جوجل، وجوجل إنترناشونال، وجوجل للإعلانات والتسويق، 93 مليونا و83 ألفا و422 ليرة تركية.