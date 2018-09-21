تعرف على أسماء ضحايا ومصابين "الورث" بالحوامدية

21 سبتمبر 2018 - 04:02 م

كشفت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل حادث الحوامدية، حيث تبين أن المتهم يدعى "أحمد.م.ف"، 24 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، ويعمل مزارعًا، توجه إلى منزل عمه بالحوامدية، بعد أن أعد سلاحًا ناريًا عبارة عن "بندقية خرطوش"، وأطلق النيران على أفراد عائلته انتقامًا منهم بسبب خلافات حول الميراث.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتوفين هم كل من "سعاد عبد الرازق قناوى 80 عامًا، ربة منزل، جدة المتهم، و"أمل محمد"، 50 عامًا، زوجة عم المتهم، وأخيرًا "منة محمد إسماعيل"، 16 عامًا، طالبة ابنة عمه.

وأصيب فى الواقعة كل من جمال فرحات، 50 عامًا، عامل بشركة الغزل والنسيج بطلق نارى بالذراع اليسرى وهو عم المتهم، و"نورة محمد إسماعيل محمد"، 19 عامًا، طالبة، ومصابة بطلق نارى بالبطن، وهي نجلة عم المتهم، ومروان عبد النبى جلال محمود، 7 سنوات، مصاب بجرح وتهتك بالساق اليمنى، والذراع اليمنى وهو نجل عمة المتهم.

وكشفت التحقيقات، أن الأهالى سمعوا صوت إطلاق نار كثيف يخرج من منزل الضحايا، وبعدها شاهدوا المتهم يخرج من شرفة المنزل وإطلاق النيران فى الهواء، وفى تلك اللحظة حضرت قوات الأمن وتمكنت من السيطرة على المتهم وضبطه وبحوزته السلاح النار المستخدم فى الجريمة، وبمواجهته اعترف بقتله للضحايا بسبب الخلافات على الميراث.

وفتحت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم بعدما وجهت له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المضبوط وعرضه على المعمل الجنائى لفحصه.



