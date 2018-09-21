صحيفة إنجليزية تحذر من انتفاضة «صلاح»

21 سبتمبر 2018 - 04:13 م

حذرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، عناصر فريق ساوثهامبتون، من انتفاضة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قبل المباراة التي ستجمعهما غدًا السبت، مع الريدز على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح عاش مشاعر متضاربة فى مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان الفرنسى التى أقيمت الثلاثاء الماضى بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، لاسيما بعد هدف فيرمينو، حيث حالة السعادة بتفوق ناديه بالثوانى الأخيرة والإحباط فى نفس الوقت نتيجة تراجع مستواه.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح الذى ظهر غير راضٍ عن مستواه أمام باريس سان جيرمان قد يسير على درب اللاعبين الكبار وتحويل شعوره بالإحباط إلى "وقود" للتألق فى مباراة الغد.

ولم يتمكن محمد صلاح من التسجيل فى المباراتين الماضيتين بمسابقة الدورى الإنجليزى أمام ليستر سيتى بملعب "كينج باور" وتوتنهام بملعب "ويمبلى".

ويأمل محمد صلاح فى استعادة مستواه المعهود ومعاودة هز شباك الخصوم فى مباراة ساوثهامبتون التى ستقام على ملعب "آنفيلد" الذى يعد بمثابة "وش السعد" على النجم المصرى.

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة خلف تشيلسى صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.