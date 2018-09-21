» رغم الخلافات.. «أردوغان» في أمريكا الأحد المقبل

21 سبتمبر 2018 - 04:14 م

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد المقبل، إلى ولاية نيويورك الأمريكية، لحضور اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المركز الإعلامي للرئاسة التركية، فإن زيارة أردوغان إلى نيويورك ستستمر 5 أيام.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان كلمة في اليوم الأول من الاجتماعات التي تنطلق، في 25 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل.

وفي نفس اليوم سيشارك أردوغان في مأدبة غداء يقيمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، على شرف القادة والزعماء.

ومن المنتظر أن يلتقي أردوغان مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة.

كما سيلتقي أردوغان مع المستثمرين وممثلي عالم الأعمال وقادة الرأي ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب لقائه مع ممثلي المجتمعين الإسلامي والتركي في أمريكا.

وتفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها تحت شعار "كيف نجعل الأمم المتحدة ذات جدوى للشعوب كافة: القيادة العالمية، وتقاسم المسئوليات من أجل مجتمعات مسالمة ومنصفة ومستدامة".



