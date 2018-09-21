أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

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أسماك نافقة في نهر النيل بالبحيرة

خالد الشرقاوي

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البحيرة

نهر النيل

اسماك نافقة

طفت كميات كبيرة من الأسماك النافقة، على سطح النيل أمام طراد محطة كهرباء العطف بمدينة المحمودية بالبحيرة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بانتشال كميات من الأسماك تتراوح بين 500 كيلو وطن، وتم إرسالها لمركز مدينة حوش عيسى لدفنها بالمدفن الصحي بمنطقة الطرانة وفقا للاشتراطات الصحية.

وشدد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل فرع رشيد وهى مراكز رشيد والمحمودية وشبراخيت والرحمانية وإيتاي البارود، بمراجعة مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل فرع رشيد ورفع درجة الاستعداد وانتشال أية كمية من الأسماك النافقة حال ظهورها.

كما وجه بضرورة قيام مديرية التموين والإدارات التموينية ومباحث التموين بتشديد الرقابة على الأسواق للتأكد من عدم تسرب أية كميات من الأسماك النافقة لمنع تداولها بالأسواق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع قيام جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالقيام بأعمالهم وأخذ عينات من الأسماك ومياه النيل ومن أمام مآخذ محطات تنقية مياه الشرب للحفاظ على صحة المواطنين.



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