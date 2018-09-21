» حادث ينهي حياة أسرة بالشيخ زايد

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الشيخ زايد

مصرع اسرة

حادث سيرة

لقيت أسرة مكونة من أربعة أفراد مصرعهم، بينما أصيبت طفلة في انقلاب سيارة بمنطقة الشيخ زايد.

البداية عندما  تلقى العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفين ومصاب بالكيلو 70.

كشفت معاينة الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث الشيخ زايد، أنه أثناء سير سيارة ملاكي ماركة نيسان قيادة "عبد السلام.ع"، 34 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدمت بسور كوبري أبو غالب الخرساني، مما أدى إلى انقلابها، ومصرع قائدها وزوجته "لينا"، 30 سنة، ووالدته "كريمة.ع"، 70 سنة، وابنته "مريم"، 5 سنوات؛ إثر إصابتهم بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وإصابة نجله "يوسف"، 4 سنوات، بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد.

بسؤال والد زوجة قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحدًا، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة للتصريح بالدفن.


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