» الرئيس اللبناني الأسبق: «الحشيش عندنا أحلى حشيش»

21 سبتمبر 2018 - 04:21 م

دعا الرئيس اللبنانى الأسبق ميشال سليمان مواطنى شعبه إلى تدخين "الحشيش" وتبنى ثقافته تحت شعار "حشيشتنا أحلى حشيشة".

وقال "سليمان"، فى تغريدة له على موقع "تويتر" والتى لم يبدُ منها ما إذا كان ساخرًا: "هلمّوا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين "حشيشتنا احلى حشيشة".

ورد عدد من اللبنانيين على تغريدة رئيسهم الأسبق، قائلين "يا ريتك مددت يا فخامة الرئيس"، "هلأ اكتشفت انو هالرئيس المحترم اللي عم تحكي عنو عم يشم حشيش مضروب لغرد هيك تغريده .. وما حشش معلمك الا بعد ما شاف انو العهد الجديد زابلو وما معبرو"، "انت متأكد انك كنت يوم من الأيام رئيس جمهورية".