مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية

21 سبتمبر 2018 - 04:25 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على رئيس حسابات بأحد الأندية؛ لاتهامه باختلاس 700 ألف جنيه.

تلقى مدير مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من "محمد.إ"، 49 سنة، رئيس مجلس إدارة أحد الأندية بالهرم، باختلاس "محمد.ا"، 36 سنة، رئيس حسابات، مبلغ 700 ألف جنيه.

وأسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات التوصل إلى صحة الواقعة عن طريق قيام الأخير بتزوير الشيكات البنكية الصادرة من إدارة النادي بإضافة مبالغ مالية عن المقررة، مستغلًا بأنه القائم على تحرير تلك الشيكات الخاصة بموظفي النادي، وانقطاعه عن العمل عقب اكتشاف إدارة النادي للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 26 ألف جنيه من حصيلة نشاطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



