  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:14 م
بحث متقدم
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

«عباس»: مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز

الرئيس الموريتاني: إسرائيل أرحم بنا من الإخوان

صلاح

صحيفة إنجليزية تحذر من انتفاضة «صلاح»

أسماك نافقة في نهر النيل بالبحيرة

أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

«تواضروس» يكشف كواليس ما حدث بدير أبو مقار

إحباط تهريب نقود مصرية بحوزة راكبة بمطار القاهرة

مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية

مازيمبي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا

اعتقال عشرات العسكريين الأتراك - أرشيفية

اعتقال 110 من العسكريين في سلاح الجو التركي

قتل

تعرف على أسماء ضحايا ومصابين "الورث" بالحوامدية

مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية

قضايا وحوادث

إحباط تهريب نقود مصرية بحوزة راكبة بمطار القاهرة
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

خبر سار من الأهلى لـ "محارب"

#

ضبط شخص بعد نصبه علي مواطنين بـ 3ملايين جنيه

#

5 ملايين و600 ألف جنيه لرصف شوارع المحلة الكبرى

#

ضبط مهندس استولى على 700 ألف جنيه من صيدلى بسوهاج

مسئول

الاجهزة الامنية

اختلاس

700 الف جنية

أحد الاندية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على رئيس حسابات بأحد الأندية؛ لاتهامه باختلاس 700 ألف جنيه.

تلقى مدير مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من "محمد.إ"، 49 سنة، رئيس مجلس إدارة أحد الأندية بالهرم، باختلاس "محمد.ا"، 36 سنة، رئيس حسابات، مبلغ 700 ألف جنيه.

وأسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات التوصل إلى صحة الواقعة عن طريق قيام الأخير بتزوير الشيكات البنكية الصادرة من إدارة النادي بإضافة مبالغ مالية عن المقررة، مستغلًا بأنه القائم على تحرير تلك الشيكات الخاصة بموظفي النادي، وانقطاعه عن العمل عقب اكتشاف إدارة النادي للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ 26 ألف جنيه من حصيلة نشاطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني
» مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا
» «تيتي» يعلن قائمة البرازيل لمباراتي الأرجنتين والسعودية
» «ماهر» يعلن قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي
» برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل
» تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها بالسودان
» حادث ينهي حياة أسرة بالشيخ زايد
» رغم الخلافات.. «أردوغان» في أمريكا الأحد المقبل
» الرئيس اللبناني الأسبق: «الحشيش عندنا أحلى حشيش»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:28 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية