» برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل

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مدارس المتفوقين

مدارس النيل

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية في تنسيق الجامعات.

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أن 653 طالبًا وطالبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) سجلوا بموقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات المختلفة التي يرغبون فيها.

ولفتت الوزارة إلى 9 طلاب استنفدوا رغباتهم لتضمينها كليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن، والفرصة متاحة لهم لتنسيق رغباتهم.

وبالنسبة لمدارس النيل المصرية، قالت الوزارة إن 66 طالبًا وطالبة من هؤلاء الطلاب سجلوا بموقع التنسيق أيضًا وتم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم.

وللحصول على نتيجة قبول طلاب مدارس المتفوقين اضغط هنا 

أما مدارس النيل المصرية اضغط هنا


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