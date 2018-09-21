» تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها بالسودان

21 سبتمبر 2018 - 04:30 م

أعلن السودان، اليوم الجمعة، تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز "K 8 "، نتيجة عطل فني مفاجئ، ومقتل طاقمها المكون من ضابطين.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن "الطائرة تحطمت، مساء أمس الخميس، بمنطقة الكوداب، شمالي مدينة أم درمان (بالعاصمة الخرطوم) بعد إقلاعها من قاعدة وادي سيدنا الجوية، في طلعة تدريب جوي".

وأضاف "تحطم الطائرة أدى إلى استشهاد طاقمها المكون من ضابطين هما، الرائد طيار خالد عبد الله عبد الرحيم، والنقيب طيار جاسم علي خوجلي".

والإثنين الماضي، أعلن الجيش السوداني، تحطم مروحية عسكرية من طراز "MI 17 "، نتيجة عطل فني مفاجئ، ونجاة طاقمها وجميع ركابها.