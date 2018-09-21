الرئيس الموريتاني: إسرائيل أرحم بنا من الإخوان

21 سبتمبر 2018 - 04:30 م

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، إن إسرائيل أشد رحمة بالأمة العربية من جماعات الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين، متهمهم بأنهم وراء تراجع الأمة الإسلامية والعربية.

وأضاف "ولد عبدالعزيز"، مساء أمس، خلال أول مؤتمر صحفي له عقب الإعلان عن نتيجة الانتخابات البرلمانية والمحلية والجمهورية، أن حروب 67 و73 مع إسرائيل، لم تفتك بالعرب كما فتكت بهم أفعال الإسلاميين.

واستشهد الرئيس الموريتاني بالأوضاع الراهنة في سوريا بسبب الجماعات الإسلامية، قائلا: إن الإسلام السياسي قضى على العالم العربي وجلب له الويل والدمار لدول عربية كانت حتى وقت قريب آمنة ومنها سوريا، مشيرا إلى أن تيار الإسلام السياسي حطم دولا حكمها البعثيون والناصريون والاشتراكيون، ولم تشهد دمارا كالذي شهدته الآن.

ونشرت وكالة «سبونتك» وموقع صحراء ميديا، تصريحات ولد عبدالعزيز حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة،التي قال عنها، إن حزب تواصل الإسلامي، الذي جاء في المركز الثاني، بإنه يكفر الجميع ويحتكر الدين، ويعتبر مرشحيه مسلمون والتصويت لهم يدخل الجنة، ومن صوت ضدهم سيكسب سيئات، فيما هدد الحزب بالحل، قائلا: "سننظر في الحل وسيكون كل شيء في وقته".

فيما أشاد بحصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بحصوله على 89 مقعدا من أصل 157، مشيرا إلى أن المعارضة تخلت عن مكانتها حين قاطعت الانتخابات السابقة فحل مكانها الإسلاميون والمتطرفون.

وحول الأنباء التي تتردد بشأن تعديل الدستور من أجل السماح له بخوض الانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة، قال :"لا توجد مادة في الدستور يمنع تغييرها"، وتابع: لن أتخلى عن موريتانيا، وشخصيا لن أقوم بتعديل الدستور، لكن عندما أقول إنني سأغادر السلطة فذلك لا يعني أنني سأفتح الطريق أمام من كانوا هنا ودمروا موريتانيا وجعلوها غير مستقرة.