» «ماهر» يعلن قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي

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الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة على ماهر، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى المصري.

وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – عصام ثروت

خط الدفاع: محمود معاذ – أسامة إبراهيم – رجب نبيل – السيد فريد – محمود منصور – محمود عزت – أمير عايد – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: محمود سيد – إسلام صالح – أحمد نبيل مانجا – عبد العزيز إمام – أحمد حمص – أوميد أوكرى – شريف رضا.

خط الهجوم: محمد حمدى زكى – شيلونجو – حسام حسن – ديريك نسيبامبى.


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