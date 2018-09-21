» «ماهر» يعلن قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة على ماهر، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى المصري.
وجاءت القائمة كالتالى:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – عصام ثروت
خط الدفاع: محمود معاذ – أسامة إبراهيم – رجب نبيل – السيد فريد – محمود منصور – محمود عزت – أمير عايد – ياسر إبراهيم.
خط الوسط: محمود سيد – إسلام صالح – أحمد نبيل مانجا – عبد العزيز إمام – أحمد حمص – أوميد أوكرى – شريف رضا.
خط الهجوم: محمد حمدى زكى – شيلونجو – حسام حسن – ديريك نسيبامبى.
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