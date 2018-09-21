  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:14 م
بحث متقدم
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

«عباس»: مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز

الرئيس الموريتاني: إسرائيل أرحم بنا من الإخوان

صلاح

صحيفة إنجليزية تحذر من انتفاضة «صلاح»

أسماك نافقة في نهر النيل بالبحيرة

أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

«تواضروس» يكشف كواليس ما حدث بدير أبو مقار

إحباط تهريب نقود مصرية بحوزة راكبة بمطار القاهرة

مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية

مازيمبي يتأهل إلى نهائي الكونفدرالية

مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا

اعتقال عشرات العسكريين الأتراك - أرشيفية

اعتقال 110 من العسكريين في سلاح الجو التركي

قتل

تعرف على أسماء ضحايا ومصابين "الورث" بالحوامدية

«الأرصاد»: طقس السبت مائل للحرارة

الصفحة الأخيرة

الأرصاد
برج القاهرة

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد»: طقس الأحد مائل للحرارة

#

انكسار الموجة الحارة ثانى أيام العيد

#

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

#

"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة غدًا

درجات الحرارة

الطقس

الأرصاد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، غدًا السبت، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون:

القاهرة «23- 33»

الإسكندرية «23– 30»

قنا «24 – 38»

الأقصر «23- 40»

أسوان «26 – 40».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني
» مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا
» «تيتي» يعلن قائمة البرازيل لمباراتي الأرجنتين والسعودية
» «ماهر» يعلن قائمة سموحة لمباراة الإسماعيلي
» برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل
» تحطم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها بالسودان
» حادث ينهي حياة أسرة بالشيخ زايد
» رغم الخلافات.. «أردوغان» في أمريكا الأحد المقبل
» الرئيس اللبناني الأسبق: «الحشيش عندنا أحلى حشيش»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:28 م

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية