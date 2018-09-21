» «تيتي» يعلن قائمة البرازيل لمباراتي الأرجنتين والسعودية

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أعلن الجهاز الفني المنتخب البرازيلي بقيادة تيتى، قائمة منتخب السيليساو لخوض اللقاءين الوديين أمام كلا من منتخبى الأرجنتين والسعودية فى فترة التوقف الدولية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وسيواجه البرازيل نظيره السعودى يوم 12 أكتوبر الجارى فى الرياض، وسيلتقى بعدها بأربع أيام مع منتخب التانجو فى جدة.

وتواجد النجم نيمار لاعب باريس سان جيرمان على رأس القائمة، بالإضافة إلى نجمى ليفربول الإنجليزى الحارس اليسون وروبرتو فيرمينو، وكوتينيو ومالكوم نجمى برشلونة.

وعاد للقائمة جابرييل خيسوس ودانيلو لاعبا مانشستر سيتى، والذين غابا منتخب السامبا فى فترة التوقف الأخيرة الشهر الجارى، بالإضافة إلى مارسيلو نجم ريال مدريد.

وجاءت القائمة كاملة كالاتى:

حراسة المرمى: اليسون - ايدرسون - فيليبى

خط الدفاع: ماركينيوس - ايدير - ميراندا - بابلو - دانيلو - اليكس ساندرو - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - والاس - آرثر ميلو - كوتينيو - ريناتو أجوستو - فابينيو

خط الهجوم: فيرمينو  - نيمار - ريتشارليسون - خيسوس - إيفرتون - مالكوم

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