» مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا

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دورى ابطال افريقيا

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اول اغسطس

ودع فريق مازيمبي الكونغولي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد التعادل الإيجابي مع أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة.

وتعادل أول أغسطس الانجولى مع مازيمبى الكونغولى بنتيجة 1 – 1، فى مباراة "إياب" الدور ربع النهائى التى جمعتهما اليوم بالكونغو.

بادر مازيمبى بالتسجيل عن طريق جاكسون موليكا فى الدقيقة 12، قبل أن يتمكن مونجو بوكامبا فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، ونجح كاباكا حارس أول أغسطس فى التصدى لركلتي جزاء في الدقيقتين 43 و47 من عمر المباراة، ليقود فريقه إلى نصف النهائى ويستحق جائزة رجل المباراة عن جدارة.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين فى أنجولا، انتهت بالتعادل السلبي، ليستفيد أول أغسطس من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ويخطف بطاقة الصعود للدور نصف النهائى من منافسات البطولة.

بتلك النتيجة ينتظر أول أغسطس الفائز من مباراة النجم الساحلي والترجي التونسي مساء اليوم.

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