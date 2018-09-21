وفاة المنتج سمير خفاجي.. مؤلف «العيال كبرت»

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المنتج سمير خفاجى
المنتج سمير خفاجى

خالد الشرقاوي

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سمير خفاجى

وفاة المنتج

توفى، منذ قليل، المنتج الكبير سمير خفاجى مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين وستقام جنازته غدا السبت من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

سمير خفاجى هو مؤلف ومنتج مسرحي مصرى ومؤسس فرقة (ساعة لقلبك) الشهيرة مع (يوسف عوف، ولطفي عبدالحميد) والتى ساهمت في تخريج جيل كامل من الفنانين أمثال (الخواجة بيجو، أبولمعة، أمين الهنيدي، الدكتور شديد، نبيلة السيد، وبليغ حمدي الذي كان يتولي مهمة الغناء في الفرقة).

 كوّن بعدها فرقة (الفنانين المتحدين) التي ساهمت في ظهور جيل كامل من الفنانين أمثال (عادل إمام، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي) من خلال مسرحيات (هالو شلبي) 1969، (مدرسة المشاغبين) 1973، (العيال كبرت) 1979.

كما قدمت الفرقة العديد من المسرحيات الناجحة منها (حواء الساعة 12) 1968 (سيدتي الجميلة) 1969، (أنا فين وانتي فين) 1970، (شاهد ماشفش حاجة) 1976، (ريا وسكينة) 1983، (شارع محمد علي) 1991، و(بودي جارد) 1999، وبالإضافة إلى المسرح فسمير خفاجى كتب العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات (عباس الأبيض في اليوم الأسود،كبرياء الحب)، وفيلم المليونير المزيف.



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