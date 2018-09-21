» قطار وكوبري مشاة يفصلان رقبة طفل عن جسده

21 سبتمبر 2018 - 05:44 م

لقي طفل يبلغ من العمر 14 عامًا مصرعه بمحطة قليوب أثناء تسلقه أعلى قطار "الشرق" والذي يحمل رقم 3926 المتجه من الشرقية إلى محطة رمسيس، وأثناء سير القطار بالمحطات، اصطدم الطفل بأحد كباري المشاة العلوية، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتوقف القطار بمحطة قليوب، لطلب الإسعاف لرفع الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

وأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأشار إلى أنَّ غرفة التحكم استقبلت بلاغًا يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، في أثناء تسلقه أعلى قطار "الشرق" واصطدم بأحد الكباري العلوية ما أدي إلى انفصال رقبته عن جسده وتوفي في الحال.