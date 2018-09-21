» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني

21 سبتمبر 2018 - 05:53 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني، عن العديد من الإجراءات التنظيمية؛ منها ارتداء بطل مصر زيّه التقليدي (القميص الأحمر، والشورت الأبيض)، على أن يرتدي الفريق الغيني القميص الأبيض، والشورت الأحمر، في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

وحضر الاجتماع محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، ومحمد أسامة، إداريا الفريق، بالإضافة إلى منسق ومراقب المباراة، وطاقم التحكيم، ومسئولي النادي الغيني، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة.

وشهد الاجتماع الاتفاق على التعليمات الخاصة بالمباراة، وموعد وصول وتحرك الفريقين إلى ملعب السلام، والالتزام بتعليمات الحكم.

وسجّل مسئولو النادي الغيني إشادتهم باستقبال مسئولي النادي الأهلي، ورد المعاملة الطيبة من توفير احتياجات الفريق منذ وصوله للقاهرة.