مسئول بـ«أوقاف الدقهلية» يقدم شكوى ضد شقيق محمد حسان

21 سبتمبر 2018 - 05:58 م

اشتكى الشيخ منصور السكري، مدير التفتيش والمتابعة في مديرية أوقاف الدقهلية، الشيخ محمود حسان، شقيق الداعية محمد حسان، بدعوى أنه أغلق «ميكروفون» مسجد «أهل السنة» في مركز دكرنس، الخميس، حال قيامه بإلقاء درس عن الموت في وجود جنازة عمة «حسان».

وقال «السكري»، في شكوى لوكيل وزارة الأوقاف، إن «الشيخ محمد حسان وشقيقه محمود دخلا المسجد معًا، وفوجئت بتوجه الأخير ناحية المنبر، وأغلق الميكروفون أثناء إلقاء الدرس، وأمام أكثر من ألفين مواطن من سكان القرية».

وأضاف، في شكواه، أن «هذا التصرف تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل المسجد؛ بسبب قطع الدرس وصلاة الجنازة»، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث لمنع تكراره.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف الدقهلية أنه تم إبلاغ المديرية بالواقعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية «للحفاظ على هيبة الأوقاف»، موضحًا أن «هذا موقف بين مدير التفتيش ومواطن عادي، ومكان الشكوى فيه هو مركز الشرطة».

وأكد شهود عيان من أهالي قرية دموه، ممن حضروا لتشييع جنازة عمة الشيخ محمد حسان، أن المسجد كان ممتلئًا عن آخره، وألقى الشيخ منصور السكري كلمة عن الموت، فتقدم الشيخ محمود حسان من المنبر وأغلق الميكروفون».

يذكر أن مسجد «أهل السنة» أنشأه الشيخ محمد حسان في مسقط رأسه، وكان مركزًا لإلقاء المحاضرات والدروس الدينية لمشايخ السلفية، حتى قررت وزارة الأوقاف ضمه إليها، وتعيين خطيب له.