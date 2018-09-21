21 مليون جنيه وراء انفجار سيارة بالمنصورة

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وزارة الداخلية

الدقهلية

انفجار سيارة

تجارة الاراضي

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات انفجار سيارة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية اليوم، عن أنها ملك عبدالمنعم علي علي خليفة، صاحب شركة للتجارة والمقاولات "نتيجة حدوث اشتعال أسفل السيارة".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن التحقيقات كشفت وجود خلافات مالية على حصيلة بيع وتجارة أراضٍ تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه وبعض الأراضى والعقارات، بين المذكور وعبدالعزيز إسماعيل البولاقي "هارب"، وحمزة مبروك غيث رحومة، حيث ألقى الأخير فتيلًا مشتعلًا داخل علبة صغيرة تحوي كمية من البارود أسفل السيارة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بها.

وأضافت "الداخلية": "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب".


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