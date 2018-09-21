  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:19 م
بحث متقدم
طارق شوقي وزير التعليم

أول تعليق لـ«التعليم» على الاستغناء عن معلمين

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 33 برصاص الاحتلال في غزة

انفجار سيارة

21 مليون جنيه وراء انفجار سيارة بالمنصورة

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

«عباس»: مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز

الرئيس الموريتاني: إسرائيل أرحم بنا من الإخوان

صلاح

صحيفة إنجليزية تحذر من انتفاضة «صلاح»

أسماك نافقة في نهر النيل بالبحيرة

أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

«عباس»: مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل

آخر الأخبار

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

الأناضول

أخبار متعلقة
#

إسرائيل: مستعدون لصفقة تبادل أسرى مع "حماس"

#

تهديد إسرائيلي جديد لأبو مازن

#

فودة متضامنًا مع وائل عباس: "أحترمه برغم سبه لى"

#

مشاري راشد: لم أدع للتطبيع.. والإخوان تعاقب عمرو خالد

إسرائيل

محمود عباس

ابومازن

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، عن الاستعداد لبدء مفاوضات، سرية أو علنية، مع إسرائيل، بوساطة دولية.

وقال "عباس"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسي الفلسطيني في باريس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، "نحن مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل، بوساطة الرباعية الدولية مع دول أخرى"، في إشارة إلى اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "الجانب الفلسطيني لم يرفض المفاوضات إطلاقا"، مشيرًا أن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو هو من يعطلها".

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أفاد عباس بأن هناك اهتمام أوروبي ونقاشات لدعم الوكالة الأممية، عقب قطع الولايات المتحدة التمويل عنها.

وسبق المؤتمر الصحفي، لقاء جمع عباس وماكرون، تناول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير لدى واشنطن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفق الوكالة، تطرق الاجتماع إلى تصاعد وتيرة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الخميس، تلبية لدعوة من الرئيس ماكرون.

ومن المرتقب أن يغادر عباس فرنسا، غدًا السبت، متوجهًا إلى ايرلندا، ثم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض تل أبيب وقف الاستيطان، وتراجعها عن الإفراج عن معتقلين قدامى، وتنكرها لحل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
» كارتيرون: حورويا الغيني يؤدي بنفس طريقة «مازيمبي»
» مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية
» مرتضى منصور: أفكر في الاستقالة من رئاسة الزمالك
» قطار وكوبري مشاة يفصلان رقبة طفل عن جسده
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني
» مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالنزهة
» أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة
» مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا
» برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل
» اعتقال 110 من العسكريين في سلاح الجو التركي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية