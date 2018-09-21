وفد إعلامي هندي في ضيافة محافظة البحر الأحمر

21 سبتمبر 2018 - 06:09 م

استقبلت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الجمعة، وفدًا إعلاميًا هنديًا، يضم 8 أفراد من كبار الصحفيين بالصحف الهندية الكبري والقنوات التليفزيونية الهندية، لبحث سبل تنشيط السياحة الهندية بالغردقة، وزيادة أعداد السائحين من دولة الهند الي محافظة البحر الأحمر.

في بداية اللقاء رحبت الدكتور يسرا عطية بالوفد الإعلامي، وقدمت الشكر لهم علي زيارتهم لمدينة الغردقة، مشيرة إلى أن الغردقة بها مقومات سياحية رائعة جعلتها تنفرد وتتميز كمقصد سياحي هام، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات بين مصر والهند ، حيث يوجد لدينا مطارين بالمحافظة " مطار الغردقة الدولي ومطار مرسى علم الدولي " لاستقبال الرحلات السياحية من مختلف دول العالم ، بجانب وجود شبكة طرق حيوية تمكن زائريها من التحرك إلى أي مدينة بسهولة إضافة إلى عوامل الجذب السياحي من الشواطئ والجزر والمنشآت الفندقية ووسائل الترفيه والأنشطة البحرية.

ودعت نائب محافظ البحر الأحمر، صناع السينما الهندية من خلال الوفد الإعلامي، إلي تصوير المشاهد الخارجية للأفلام الهندية في محافظة البحر الأحمر، معربةً عن أمانيها في أن يكون هناك عدد كبير من الأفلام الهندية التي يتم تصويرها داخل المحافظة ومدينة الغردقة حيث الطبيعة الساحرة، مضيفةً بأن محافظ البحر الأحمر سيقوم بتوفير العديد من التسهيلات لصناع السينما الهندية مثل موافقات الجهات الأمنية علي التصوير الخارجي، بالإضافة إلي كافة التسهيلات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير علي تنشيط السياحة الهندية الوافدة إلي البحر الأحمر.

وأوضحت نائب محافظ البحر الأحمر، أنه سيكون هناك تنسيق بإعداد برنامج زيارة للوفد داخل مدينة الغردقة ونقل صورة حية للمدينة في الصحف الهندية والقنوات التليفزيونية الهندية بالإضافة إلي مواقع التواصل الإجتماعي ، حتى يتعرف كبار المخرجين بالهند علي الأماكن والمعالم السياحية داخل الغردقة ، بالإضافة إلي استعراض الأنشطة السياحية المختلفة التى يمارسها السائحون مثل الأنشطة البحرية والسفارى، وغيرها.

ومن جانبه أعرب الوفد الإعلامي الهندي، عن مدي امتنانه بهذه الزيارة متمنياً مزيد من الوقت للاستمتاع بالغردقة، كما قاموا بتقديم شكرهم إلى الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر علي حسن الاستقبال والضيافة، كما أرسلوا تحياتهم إلي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.