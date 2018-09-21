  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
طارق شوقي وزير التعليم

أول تعليق لـ«التعليم» على الاستغناء عن معلمين

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 33 برصاص الاحتلال في غزة

انفجار سيارة

21 مليون جنيه وراء انفجار سيارة بالمنصورة

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

«عباس»: مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز

الرئيس الموريتاني: إسرائيل أرحم بنا من الإخوان

صلاح

صحيفة إنجليزية تحذر من انتفاضة «صلاح»

أسماك نافقة في نهر النيل بالبحيرة

أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

وفد إعلامي هندي في ضيافة محافظة البحر الأحمر

قبلي وبحري

صورة الوفد الاعلامى
صورة الوفد الاعلامى

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

الأهالي يستلمون 4 جثث من ضحايا "بالوعة سفاجا"

#

شواطئ البحر الأحمر تنجح في جذب أنظار الإعلام الصربي

#

6 محطات تنقية لخدمة أهالي جنوب البحرالأحمر

#

العثور على رفات سائح قتلته سمكة قرش بمرسى علم

وفد

هندى

إعلامي

البحرالأحمر

استقبلت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، عصر اليوم الجمعة، وفدًا إعلاميًا هنديًا، يضم 8 أفراد من كبار الصحفيين بالصحف الهندية الكبري والقنوات التليفزيونية الهندية، لبحث سبل تنشيط السياحة الهندية بالغردقة، وزيادة أعداد السائحين من دولة الهند الي محافظة البحر الأحمر.

في بداية اللقاء رحبت الدكتور يسرا عطية بالوفد الإعلامي، وقدمت الشكر لهم علي زيارتهم لمدينة الغردقة، مشيرة إلى أن الغردقة بها مقومات سياحية رائعة جعلتها تنفرد وتتميز كمقصد سياحي هام، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات بين مصر والهند ، حيث يوجد لدينا مطارين بالمحافظة " مطار الغردقة  الدولي ومطار مرسى علم الدولي " لاستقبال الرحلات السياحية من مختلف دول العالم ، بجانب وجود شبكة طرق حيوية تمكن زائريها من التحرك إلى أي مدينة بسهولة إضافة إلى عوامل الجذب السياحي من الشواطئ والجزر والمنشآت الفندقية ووسائل الترفيه والأنشطة البحرية.

ودعت نائب محافظ البحر الأحمر، صناع السينما الهندية من خلال الوفد الإعلامي، إلي تصوير المشاهد الخارجية للأفلام الهندية في محافظة البحر الأحمر، معربةً عن أمانيها في أن يكون هناك عدد كبير من الأفلام الهندية التي يتم تصويرها داخل المحافظة ومدينة الغردقة حيث الطبيعة الساحرة، مضيفةً بأن محافظ البحر الأحمر سيقوم بتوفير العديد من التسهيلات لصناع السينما الهندية مثل موافقات الجهات الأمنية علي التصوير الخارجي، بالإضافة إلي كافة  التسهيلات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير علي تنشيط السياحة الهندية الوافدة إلي البحر الأحمر.

وأوضحت نائب محافظ البحر الأحمر، أنه سيكون هناك تنسيق بإعداد برنامج زيارة للوفد داخل مدينة الغردقة ونقل صورة حية للمدينة في الصحف الهندية والقنوات التليفزيونية الهندية بالإضافة إلي مواقع التواصل الإجتماعي ، حتى يتعرف كبار المخرجين بالهند علي الأماكن والمعالم السياحية داخل الغردقة ، بالإضافة إلي استعراض الأنشطة السياحية المختلفة التى يمارسها السائحون مثل الأنشطة البحرية والسفارى، وغيرها.

ومن جانبه أعرب الوفد الإعلامي الهندي، عن مدي امتنانه بهذه الزيارة متمنياً مزيد من الوقت للاستمتاع بالغردقة، كما قاموا بتقديم شكرهم إلى الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر علي حسن الاستقبال والضيافة، كما أرسلوا تحياتهم إلي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
» كارتيرون: حورويا الغيني يؤدي بنفس طريقة «مازيمبي»
» مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية
» مرتضى منصور: أفكر في الاستقالة من رئاسة الزمالك
» قطار وكوبري مشاة يفصلان رقبة طفل عن جسده
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني
» مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالنزهة
» أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة
» مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا
» برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل
» اعتقال 110 من العسكريين في سلاح الجو التركي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية