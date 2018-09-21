  • الجمعة 21 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:18 م
بحث متقدم
طارق شوقي وزير التعليم

أول تعليق لـ«التعليم» على الاستغناء عن معلمين

مرتضى

مرتضى يفتح النار على «الخطيب» بسبب «آل الشيخ»

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة 33 برصاص الاحتلال في غزة

انفجار سيارة

21 مليون جنيه وراء انفجار سيارة بالمنصورة

الرئيس الفلسطيني، محمود عباس

«عباس»: مستعدون لمفاوضات سرية أو علنية مع إسرائيل

مبارك والقطان

مفاجأة في وفاة الرجل الذي قال لمبارك: اتقِ الله

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز

الرئيس الموريتاني: إسرائيل أرحم بنا من الإخوان

صلاح

صحيفة إنجليزية تحذر من انتفاضة «صلاح»

أسماك نافقة في نهر النيل بالبحيرة

أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة

في اليوم العالمي للسلام..

رسالة من "الطيب" إلى عقلاء العالم

الحياة السياسية

شيخ الأزهر احمد الطيب
شيخ الأزهر احمد الطيب

أخبار متعلقة
#

تحذيرات من تسونامي عملاق سيدمر العالم

#

"البرادعي": "هذه رسالتى إلى من بيدهم الأمر"

#

مريض: السيسي عبر بنا من المرض إلى الصحة

#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

أحمد الطيب

الأزهر

اليوم العالمى للسلام

أعرب الأزهر الشريف وإمامه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن أمله في أن يشكل اليوم العالمي للسلام، والذي يوافق الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام، فرصة كي يقف العقلاء وصناع القرار في العالم أمام ضمائرهم، وينهضوا بمسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه معاناة وآلام ضحايا الحروب والصراعات.

وأكد الأزهر الشريف أنه يسعى دائما خلال السنوات الأخيرة، بكل ما يملك من إمكانات، وبما لديه من تأثير واحترام لدى الشعوب الإسلامية والكثيرين عبر العالم، إلى نشر وتعزيز ثقافة السلام والحوار بين أتباع مختلف الديانات والحضارات، وأقام من أجل ذلك العديد من المؤتمرات والفعاليات، كما جعل شيخ الأزهر  من الدفاع عن قيم التسامح والتعايش قضيته الأولى؛ رافضا لدعوات التطرف والعنصرية والانعزال، ومؤكدا أنه "يتمنى أن يلقى الله وهو سائر في طريق صنع السلام والتسامح".

وذكر الأزهر الشريف في هذا اليوم معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت نِيرِ الاحتلال الصهيوني الغاشم، وآلام مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا اللاجئين في مخيمات بائسة، وما يقاسيه  الفارون بأنفسهم وأولادهم، عبر البحار والفيافي، بحثا عن ملاذ آمن بعدما دمرت الحروب والصراعات أوطانهم وحرمتهم الأمن والاستقرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قرار أردوغان الذي أعاد الاعتبار للقانون المصري !

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

سطور عن إبداع الدكتور خواسك

إبراهيم عبد المقصود

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب
» كارتيرون: حورويا الغيني يؤدي بنفس طريقة «مازيمبي»
» مسئول يختلس 700 ألف جنيه من أحد الأندية
» مرتضى منصور: أفكر في الاستقالة من رئاسة الزمالك
» قطار وكوبري مشاة يفصلان رقبة طفل عن جسده
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وحوريا الغيني
» مصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بالنزهة
» أسماك نافقة في نهر النيل تهدد المواطنين بالبحيرة
» مازيمبي الكونغولي يودع دوري أبطال أفريقيا
» برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين والنيل
» اعتقال 110 من العسكريين في سلاح الجو التركي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:21

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
الشاب المنتحر
المجاهد الليبى عمر المختار
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية