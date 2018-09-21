» مرتضى منصور: أفكر في الاستقالة من رئاسة الزمالك

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المصريون

مرتضى منصور

رئيس الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، العديد من الأسرار داخل القلعة البيضاء، اليوم، الجمعة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وقال مرتضى، إنه يفكر فى الاستقالة بشكل يومى من رئاسة القلعة البيضاء، إلا أن لديه رغبة فى تحقيق حلم استاد النادى بفرع السادس من أكتوبر قبل رحيله عن قلعة ميت عقبة.

وتابع «منصور»، إنه يطالب حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية المفوضة من اللجنة الأولمبية الدولية لتنظيم الحركة الأولمبية فى مصر، بالابتعاد عن أزمته مع اللجنة الأولمبية المصرية.

كما رئيس الزمالك، إن الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأبيض التى تدور حولها أزمة يعد كل إجراءاتها سليمة -وفقا لما قاله-.


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