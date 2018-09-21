» كارتيرون: حورويا الغيني يؤدي بنفس طريقة «مازيمبي»

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كارتيرون
كارتيرون

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المصريون

مازيمبي

كارتيرون

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة أمام حوريا الغيني، المقرر إقامتها غدًا، الجمعة، ضمن منافسات الدوري ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هورويا الغيني، والذي أقيم في الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بملعب السلام أن الفريق قدم أداءً جيدًا في مباراة الذهاب أمام حورويا كوناكري الغيني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف، إن الفاعلية الهجومية للفريقين في مباراة الذهاب كانت ضعيفة، بسبب سوء أرضية ملعب «28 سبتمبر».

وأوضح أن خروج مازيمبي، اليوم، من بطولة أفريقيا كانت مفاجأة، وهو ما يعكس صعوبة المنافسة بين الأندية المتواجدة، مشددًا على أن البطولة، هذا الموسم، قوية للغاية، ولكن هناك طموحات كبيرة في الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وذكر أن حورويا فريق متميز، يمتلك روحًا عالية للغاية، مؤكدًا أنه فريق منظّم وأداءه يشبه إلى حد كبير أداء فريق مازيمبي، قبل عشر سنوات، وأنه سيظهر بشكل جيد في السنوات القادمة بالبطولة الأفريقية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة حورويا الغيني في التاسعة مساء غدٍ، السبت، على إستاد السلام في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

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